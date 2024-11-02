Це рівень: Бабич прокоментував поразку від Шахтаря в 12 турі УПЛ

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич прокоментував поразку від Шахтаря у 12-му турі Української Прем'єр-ліги, порівнявши цей матч з поєдинком донецького клубу проти Арсенала у Лізі чемпіонів.

Слова тренера одеського клубу наводить УПЛ-ТБ.

"В цілому, вся команда відпрацювала. Ми, до речі, грали сьогодні, як Шахтар проти Арсенала. Ми були Шахтарем, а Шахтар був Арсеналом. Дуже багато ми грали проти м’яча, дуже багато в захисті перебудовувалися. Звичайно, що були моменти, але я вважаю, що така нервова була гра, до останньої хвилини ми намагалися хоча б здобути нічию.



Я вдячний хлопцям, тому що вони перебудовувалися, підстраховували. Так, знову ж кажу, були моменти в Шахтаря, але після таких матчів ми можемо побачити наші помилки, над чим працювати, так само можемо побачити наші моменти, які ми напрацьовуємо, які ще треба відпрацьовувати в атаці.



Дуже багато, звичайно, помилок у простих ситуаціях. Але рівень суперника, звичайно, кращий, тут бразильці приймають м’яч на ніс і спокійно його опускають на землю. Це рівень. Але ми могли зіграти за рахунок дисципліни, за рахунок правильної організації гри, насамперед в перебудові у захисті", – підкреслив Бабич.