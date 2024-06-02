Терзич: Ми заслужили більшого, ніж поразку з рахунком 2:0

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич вважає, що його команда заслужила на більшого, ніж поразку з рахунком 2:0 у фіналі Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Його слова цитує УЄФА з посиланням на ZDF.

"Ми показали чудову гру, і я вважаю, що заслужили більшого, ніж поразку з рахунком 2:0. З першої секунди ми показали всьому світу, що ми тут не просто грати фінал – а щоб виграти, ми зробили так багато речей правильно, але суперники були холоднокровними в потрібний момент, чого нам сьогодні не вистачало.

Ми провели фантастичну гру і були близькі до того, щоб повести в рахунку. Але потім гра змінилася, і Реал показав, чому вони є чемпіонами цього турніру. У нас були хороші моменти в першому таймі, як у Мадрида в другому, але ми їх не реалізували.

Після гри ви завжди можете поставити запитання, що вам слід було зробити по-іншому. Я думаю, що ми зробили багато речей правильно, але потім стандарт змінив гру. Ми повинні вчитися на цьому. Ми грали добре, Ми були небезпечні на контратаках, але сьогодні ми не забили", — сказав наставник.

Нагадаємо, раніше наставник "вершкових" Карло Анчелотті прокоментував перемогу у вирішальному матчі. Найкращим гравцем поєдинку став Дані Карвахаль. Його гол став переможним і дозволив футболісту встановити рекорд Реала.