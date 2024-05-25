Баварія досягла угоди з Бернлі: Компані очолить німецький гранд
Головний тренер Бернлі Венсан Компані незабаром очолить мюнхенську Баварію.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі X (колишній Twitter).
Клуби домовилися про суму викупу бельгійського фахівця за 12 мільйонів євро. Контракт між Баварією та Компані вже узгоджений — Венсан очолить мюнхенський клуб на три роки.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні Англійської Прем'єр-ліги Бернлі під керівництвом Компані вилетів у Чемпіоншип.
Нагадаємо, що вже кілька місяців Баварія все ніяк не може знайти нового тренера. Мюнхенці намагалися запросити Хабі Алонсо (Баєр), Хулена Лопетегі (без клубу), Унаї Емері (Астон Вілла), Ральфа Рангніка (збірна Австрії) та навіть просили залишитися Томаса Тухеля, проте від усіх отримали відмову.
Окрім Бернлі, Компані також тренував рідний Андерлехт. Більшу частину ігрової кар’єри Венсан провів у Манчестер Сіті.