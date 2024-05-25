Баварія досягла угоди з Бернлі: Компані очолить німецький гранд

Головний тренер Бернлі Венсан Компані незабаром очолить мюнхенську Баварію.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі X (колишній Twitter).

Клуби домовилися про суму викупу бельгійського фахівця за 12 мільйонів євро. Контракт між Баварією та Компані вже узгоджений — Венсан очолить мюнхенський клуб на три роки.

🚨🔴 BREAKING: Vincent Kompany will sign in as new Bayern manager, here we go!



Agreement between clubs with Burnley on €12m fee, contract terms already sealed.



Kompany will become new Bayern head coach on three year deal — it’s done after story reported on Monday. 🇧🇪 pic.twitter.com/c1KZLGIIxs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2024

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Англійської Прем'єр-ліги Бернлі під керівництвом Компані вилетів у Чемпіоншип.

Нагадаємо, що вже кілька місяців Баварія все ніяк не може знайти нового тренера. Мюнхенці намагалися запросити Хабі Алонсо (Баєр), Хулена Лопетегі (без клубу), Унаї Емері (Астон Вілла), Ральфа Рангніка (збірна Австрії) та навіть просили залишитися Томаса Тухеля, проте від усіх отримали відмову.

Окрім Бернлі, Компані також тренував рідний Андерлехт. Більшу частину ігрової кар’єри Венсан провів у Манчестер Сіті.