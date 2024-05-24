Баварія може послабити конкурента: лідер Лейпцига потрапив до шортлиста мюнхенців
Баварія зацікавлена в підписанні півзахисника РБ Лейпцига Дані Ольмо в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Спортивний директор мюнхенського клубу Макс Еберл знає іспанського півзахисника з часів роботи в структурі "биків".
Зазначається, що Баварії доведеться поборотися за гравця з Барселоною та двома клубами Англійської Прем'єр-ліги.
Сума викупу Ольмо складає 60 млн євро. Нагадаємо, що Дані приєднався до Лейпцига у 2020 році з Динамо Загреб за 29 мільйонів євро.
У нинішньому сезоні іспанець провів за "биків" 25 матчів, забив 8 голів та віддав 5 асистів.