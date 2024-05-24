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Баварія може послабити конкурента: лідер Лейпцига потрапив до шортлиста мюнхенців

Станіслав Лисак — 24 травня, 00:54
Баварія може послабити конкурента: лідер Лейпцига потрапив до шортлиста мюнхенців

Баварія зацікавлена в підписанні півзахисника РБ Лейпцига Дані Ольмо в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Спортивний директор мюнхенського клубу Макс Еберл знає іспанського півзахисника з часів роботи в структурі "биків".

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Зазначається, що Баварії доведеться поборотися за гравця з Барселоною та двома клубами Англійської Прем'єр-ліги.

Сума викупу Ольмо складає 60 млн євро. Нагадаємо, що Дані приєднався до Лейпцига у 2020 році з Динамо Загреб за 29 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні іспанець провів за "биків" 25 матчів, забив 8 голів та віддав 5 асистів.

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