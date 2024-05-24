Баварія може послабити конкурента: лідер Лейпцига потрапив до шортлиста мюнхенців

Баварія зацікавлена в підписанні півзахисника РБ Лейпцига Дані Ольмо в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Спортивний директор мюнхенського клубу Макс Еберл знає іспанського півзахисника з часів роботи в структурі "биків".

Читайте також : Компані повідомив Бернлі про домовленість із Баварією

Зазначається, що Баварії доведеться поборотися за гравця з Барселоною та двома клубами Англійської Прем'єр-ліги.

Сума викупу Ольмо складає 60 млн євро. Нагадаємо, що Дані приєднався до Лейпцига у 2020 році з Динамо Загреб за 29 мільйонів євро.

🚨🇪🇸 EXCL: Bayern have added Dani Olmo to their shortlist for the summer transfer window.



Max Eberl knows Olmo well from his chapter at RB Leipzig, Bayern are in the race with Barça and two Premier League clubs also interested.



ℹ️ Olmo’s release clause for this summer: €60m. pic.twitter.com/NOnJHdgGRX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2024

У нинішньому сезоні іспанець провів за "биків" 25 матчів, забив 8 голів та віддав 5 асистів.