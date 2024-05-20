Артета — про наступний сезон Арсенала: Ми маємо показати зуби

Головний тренер Арсенала Мікель Артета вважає, що команді потрібно показати зуби, щоб завоювати титул Англійської Прем'єр-ліги в наступному сезоні.

Про це іспанський фахівець розповів пресслужбі "канонірів".

"Зараз ми повинні зупинитися і подумати про те, чому все це відбувається, і про всі рішення, які ми прийняли, і про прогрес, якого ми досягаємо в клубі, і не тільки в чоловічій команді, що дійсно дає надію. Нам потрібно показати зуби.

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Якщо ви дійсно хочете перемогти, то повинні зробити ще один крок вперед, бути дуже агресивними, дуже рішучими та знайти способи бути кращими за наших опонентів. Вболівальники були неймовірні, вони так надихають. Я думаю, що вони перевели цих гравців на інший рівень, тому що вони відчувають впевненість, вони відчувають, що їх поважають, вони відчувають, що їх люблять.

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Це справжня сила, яку потрібно мати вдома і на виїзді. Вони були неймовірні, і сьогодні було просто радістю стояти там перед нашими людьми, жити цією командою, якою ми не мали можливості жити протягом багатьох років", – сказав Артета.

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що може покинути команду.