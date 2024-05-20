Гвардіола — про своє майбутнє: Реальність така, що я ближче до того, щоб піти, аніж залишитись

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола після завоювання четвертого титулу Англійської Прем'єр-ліги поспіль заявив, що може покинути "містян" у найближчі роки.

Слова іспанського фахівця цитує видання BBC.

«Реальність така, що я ближче до того, щоб піти, аніж залишитись. Ми поговорили з клубом – зараз я відчуваю, що хочу залишитись. Я залишусь на наступний сезон, і протягом сезону ми поговоримо. Але 8 чи 9 років — побачимо», — сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що Ман Сіті обіграв Вест Гем у 38 турі АПЛ та став чемпіоном. Для "містян" це 10-й титул чемпіона Англії в історії (1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23).

Друге місце посів Арсенал Олександра Зінченка, який переграв Евертон Віталія Миколенка (2:1).