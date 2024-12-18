Артета: Арсенал заслужив перемогти в шести матчах поспіль

Головний тренер Арсенала Мікель Артета вважає, що його підопічні заслужили перемогти в останніх шести матчах поспіль.

Про це іспанець розповів після нульової нічиї з Евертоном в АПЛ та напередодні гри в Кубку Англії з Крістал Пелесом.

"Якщо порівнювати ігри, то те, що ми робили проти Евертона вдома, те, що ми робили проти Фулгема, було в десять разів краще (ніж минулого сезону). Проти багатьох суперників – набагато краще.

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Але вам потрібна винагорода за перемогу в цих іграх, і це розчаровує, в останніх шести ми виграли чотири і зіграли внічию, але ми заслуговували на перемогу у всіх матчах, і ми незадоволені, тому що ми хочемо виграти всі шість поєдинків", – заявив Артета.

Чвертьфінальний поєдинок Кубку ліги Арсенала з Крістал Пелес відбудеться 18 грудня. Початок – о 21:30 за київським часом.

Зазначимо, що після 16 турів "каноніри" розмістились на третьому місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши 30 очок.

Раніше Артета висловився про відсутність ігрового часу у Стерлінга.