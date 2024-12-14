Артета – про Стерлінга: Шкода, що він так мало грає

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про нападника команди Рахіма Стерлінга, який не отримує достатньо ігрового часу у цьому сезоні.

Слова фахівця наводить Talksport.

"Дуже шкода, що він мало грає. Мені дійсно важко від того, що я не можу дати йому більше ігрового часу. Це завжди важко та я відчуваю дуже сильну симпатію до гравців, які опинились у подібній ситуації. Сподіваюсь, щось зміниться для Рахіма", – сказав Артета.

У поточному сезоні Стерлінг зіграв всього у чотирьох матчах за "канонірів", провівши на полі загалом 356 хвилин.

Нагадаємо, що сьогодні Арсенал зустрінеться з Евертоном. Стартовий свисток заплановано на 17:00 за київським часом.

Раніше Артета прокоментував виступи Букайо Сака у Лізі чемпіонів.