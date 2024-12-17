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Артета: Зінченко не зіграє з Крістал Пелес

Олександр Булава — 17 грудня 2024, 23:22
Артета: Зінченко не зіграє з Крістал Пелес
Мікель Артета
FC Arsenal

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів про стан травмованих футболістів у команди напередодні матчу Кубку англійської ліги проти Кріста Пелес.

Цитує наставника пресслужба "канонірів".

"Деклан Райс відновився, з ним усе добре. Перед матчем приймемо рішення про його участь у грі.

Щодо Олександра Зінченка та Ріккардо Калафіорі, то їх завтра не буде.

Остаточний склад на гру оберемо вранці.Виберемо найкращу команду, яка виграє зустріч", – розповів Артета.

Чвертьфінальний поєдинок Кубку ліги Арсенала з Крістал Пелес відбудеться 18 грудня. Початок – о 21:30 за київським часом.

Зазначимо, що після 16 турів "каноніри" розмістились на третьому місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши 30 очок.

Раніше Артета висловився про відсутність ігрового часу у Стерлінга.

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