Артета: Зінченко не зіграє з Крістал Пелес
Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів про стан травмованих футболістів у команди напередодні матчу Кубку англійської ліги проти Кріста Пелес.
Цитує наставника пресслужба "канонірів".
"Деклан Райс відновився, з ним усе добре. Перед матчем приймемо рішення про його участь у грі.
Щодо Олександра Зінченка та Ріккардо Калафіорі, то їх завтра не буде.
Остаточний склад на гру оберемо вранці.Виберемо найкращу команду, яка виграє зустріч", – розповів Артета.
Чвертьфінальний поєдинок Кубку ліги Арсенала з Крістал Пелес відбудеться 18 грудня. Початок – о 21:30 за київським часом.
Зазначимо, що після 16 турів "каноніри" розмістились на третьому місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши 30 очок.
Раніше Артета висловився про відсутність ігрового часу у Стерлінга.