Артета: Зінченко не зіграє з Крістал Пелес

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів про стан травмованих футболістів у команди напередодні матчу Кубку англійської ліги проти Кріста Пелес.

Цитує наставника пресслужба "канонірів".

"Деклан Райс відновився, з ним усе добре. Перед матчем приймемо рішення про його участь у грі.

Щодо Олександра Зінченка та Ріккардо Калафіорі, то їх завтра не буде.

Остаточний склад на гру оберемо вранці.Виберемо найкращу команду, яка виграє зустріч", – розповів Артета.