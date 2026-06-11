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Шахтар зробив пропозицію щодо трансферу бразильського вундеркінда

Денис Іваненко — 11 червня 2026, 12:24
Шахтар зробив пропозицію щодо трансферу бразильського вундеркінда
Раян Франсіско
ФК Сан-Паулу

Донецький Шахтар зробив пропозицію Сан-Паулу щодо трансферу нападника Раяна Франсіско.

Про це повідомляє RTI Esporte.

"Гірники" стежили за прогресом гравця ще з кінця минулого сезону й наразі вирішили здійснити спробу оформити трансфер 19-річного форварда за 17 мільйонів євро. У "триколор" його вважають одним із найперспективніших вихованців академії за останні роки й поки не поспішають розлучатися з футболістом.

У бразильському клубі переконані, що його трансферна вартість може суттєво зрости, якщо він отримає більше ігрової практики в першій команді. Крім того, юного нападника розглядають як важливу частину поступового оновлення складу.

Зазначимо, що нещодавно Франсіско продовжив контракт із Сан-Паулу до кінця 2029 року. Сума відступних в угоді прописана в розмірі 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, що напередодні "гірники" оформили перший трансфер під час міжсезоння. Вони на правах вільного агента підписали Олександра Караваєва.

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