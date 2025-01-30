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Голкіпер Шахтаря потрапив до символічної збірної заключного туру основного етапу Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 30 січня 2025, 15:35
Голкіпер Шахтаря потрапив до символічної збірної заключного туру основного етапу Ліги чемпіонів
Дмитро Різник
ФК Шахтар

Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник потрапив у символічну збірну заключного туру основного етапу Ліги чемпіонів за версією WhoScored.

Український воротар отримав 7,3 бали.

Також у збірній туру два гравці Боруссії Дортмунд, якій Шахтар програв з рахунком 1:3.

Нагадаємо, за версією іншого статистичного порталу SofaScore, Різника було визнано найкращим гравцем матчу у складі "гірників". На його рахунку 4 сейви, 2 перехоплення, 49 дотиків та 88% точних пасів (29 з 33).

Найкращим у поєдинку став нападник Боруссії Серу Гірассі, який оформив дубль – 8,1.

Боруссія Дортмунд Ліга чемпіонів Дмитро Різник Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

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