Визначився найкращий гравець Шахтаря в матчі проти Боруссії

Донецький Шахтар на виїзді поступився дортмундській Боруссії у восьмому раунді основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Аналітичний портал SofaScore визначив оцінки гравців за матч.

Найкращим гравцем у складі "гірників" було визнано голкіпера Дмитра Різника, який отримав оцінку 7,5. На його рахунку 4 сейви, 2 перехвати, 49 дотики та 88% точних пасів (29 з 33).

Найкращим у поєдинку став нападник Боруссії Серу Гірассі, який оформив дубль – 8,1.

Шахтар після поразки залишив Лігу чемпіонів, а Боруссія завдяки цій перемозі вийшла до 1/16 фіналу. Жеребкування попереднього раунду плейоф відбудеться 31 січня.