Перша ліга. Вікторія розгромила Чорноморець, перемоги Інгульця та Ворскли

У неділю, 26 квітня, відбувся ряд матчів 25 туру Першої ліги сезону-2025/26. Агробізнес на останній хвилині вирвав мінімальну перемогу над Інгульцем, а Ворскла на виїзді виявилася сильнішою за Чернігів. Одеський Чорноморець на виїзді зазнав розгромної поразки від Вікторії – 0:4.

Чемпіонат України – Перша ліга

25 тур, 26 квітня

Агробізнес – Інгулець – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90 Кузьмін

Чернігів – Ворскла – 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 9 Поцхверія, 0:2 – 41 Байдал, 1:2 – 84 Койдан

Вікторія – Чорноморець – 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 1 Васильєв, 2:0 – 54 Шпірьонок, 3:0 – 64 Шпірьонок, 4:0 – 89 Ульянов

Також на 26 квітня запланований ще один матч 25 туру Першої ліги – між Буковиною та тернопільською Нивою. Він розпочався о 15:00 за київським часом.

Напередодні ЮКСА на виїзді обіграла Прикарпаття-Благо.