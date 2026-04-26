Перша ліга. Вікторія розгромила Чорноморець, перемоги Інгульця та Ворскли
У неділю, 26 квітня, відбувся ряд матчів 25 туру Першої ліги сезону-2025/26. Агробізнес на останній хвилині вирвав мінімальну перемогу над Інгульцем, а Ворскла на виїзді виявилася сильнішою за Чернігів. Одеський Чорноморець на виїзді зазнав розгромної поразки від Вікторії – 0:4.
Чемпіонат України – Перша ліга
25 тур, 26 квітня
Агробізнес – Інгулець – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 90 Кузьмін
Чернігів – Ворскла – 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 9 Поцхверія, 0:2 – 41 Байдал, 1:2 – 84 Койдан
Вікторія – Чорноморець – 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 1 Васильєв, 2:0 – 54 Шпірьонок, 3:0 – 64 Шпірьонок, 4:0 – 89 Ульянов
Також на 26 квітня запланований ще один матч 25 туру Першої ліги – між Буковиною та тернопільською Нивою. Він розпочався о 15:00 за київським часом.
Напередодні ЮКСА на виїзді обіграла Прикарпаття-Благо.