Трансфер Бущана в Аль-Шабаб все ж відбудеться: журналіст повідомив умови контракту
Георгій Бущан
ФК Динамо Київ
Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан все ж перейде в Аль-Шабаб.
Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.
За його інформацією, 30-річний український голкіпер підпише угоду з клубом із Саудівської Аравії на 2,5 роки.
Бущан у сезоні 2024/25 зіграв за клуб у 27 матчах у всіх турнірах, пропустив 30 голів, у 9 матчах відіграв на нуль.
Після 16 турів Аль-Шабаб йде 6-м у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, в активі команди 26 очок.
Напередодні повідомлялося, що між клубами відбулися перші переговори. Згодом стало відомо, що трансфер взагалі може зірватися.