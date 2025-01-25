Трансфер Бущана в Аль-Шабаб все ж відбудеться: журналіст повідомив умови контракту

Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан все ж перейде в Аль-Шабаб.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, 30-річний український голкіпер підпише угоду з клубом із Саудівської Аравії на 2,5 роки.

🚨 Exclusive: Al-Shabab have reached an agreement to sign Ukraine goalkeeper Georgiy Bushchan from Dynamo Kyiv. Bushchan will sign a 2.5-year deal.🇺🇦 pic.twitter.com/M01ci0Gzsv — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 25, 2025

Бущан у сезоні 2024/25 зіграв за клуб у 27 матчах у всіх турнірах, пропустив 30 голів, у 9 матчах відіграв на нуль.

Після 16 турів Аль-Шабаб йде 6-м у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, в активі команди 26 очок.

Напередодні повідомлялося, що між клубами відбулися перші переговори. Згодом стало відомо, що трансфер взагалі може зірватися.