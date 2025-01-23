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Лідер Динамо близький до переходу в клуб із Саудівської Аравії

Олександр Булава — 23 січня 2025, 20:32
Голкіпер Динамо може покинути клуб
ФК Динамо

Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан близький до переходу в Аль–Шабаб із Саудівської Аравії.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

"Нещодавно був контакт між представниками Динамо та спортивним директором Аль–Шабаба Павелом Недведом. У Саудівській Аравії при переході потрібен дозвіл від певних інстанцій на державному рівні. І там теж все має вирішитись найближчим часом.

Бущана дійсно берегли, бо якщо, не дай боже, щось відбувається, і людина, яка заслужила пограти за кордоном, це позиція президента клубу, заробити на старість з посмішкою, як я це іноді називаю...", – сказав Співаковський.

"Нещодавно був контакт між представниками Динамо та спортивним директором Аль–Шабаба Павелом Недведом. У Саудівській Аравії при переході потрібен дозвіл від певних інстанцій на державному рівні. І там теж все має вирішитись найближчим часом.

Бущана дійсно берегли, бо якщо, не дай боже, щось відбувається, і людина, яка заслужила пограти за кордоном, це позиція президента клубу, заробити на старість з посмішкою, як я це іноді називаю...", – сказав Співаковський.

У поточному сезоні в активі голкіпера 27 ігор за столичний клуб, у яких він пропустив 30 м'ячів та 9 поєдинків відіграв на нуль.

Нагадаємо, нещодавно Бущан збільшив кількість "сухих" матчів в УПЛ і наблизився до топ–20 рейтингу воротарів.

Георгій Бущан Динамо Київ Аль-Шабаб

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