Легенда збірної Бразилії підтримав виступ 10-річної українки, яка втратила ногу через російський удар

10-річна українська гімнастка Олександра Паскаль продовжує підкорювати світ своїм міжнародним туром "Танець свободи". Черговою зупинкою для юної спортсменки стало бразильське Ріо-де-Жанейро, де вона представила нову емоційну композицію.

Саме відео з виступом українки, опубліковане у спільному дописі з Шахтарем, стрімко набирає популярність у соцмережах і вже наближається до мільйона переглядів в Instagram.

Особливої уваги історії Олександри додав легендарний бразильський футболіст Роналдіньо, який зробив репост цього ролика на своїй сторінці.

Історія Паскаль уже давно стала символом незламності. У 2022 році дівчинка втратила ногу внаслідок російського ракетного удару по Одещині, однак не відмовилася від своєї мрії та продовжила займатися художньою гімнастикою.

Зараз Олександра бере участь у міжнародному турі "Танець свободи", який охопить п'ять континентів. Його головна мета — нагадати світові, що війна в Україні триває, а українські діти продовжують боротися за своє майбутнє.

За останні десять днів юна спортсменка вже встигла виступити у Франції, США та Бразилії. У Нью-Йорку вона станцювала на Таймс-сквер, відвідала фінал чемпіонату світу з футболу та зустрілася з українським чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком.

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