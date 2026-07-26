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59-річний Міура вперше за майже 4 роки забив гол

Олег Дідух — 26 липня 2026, 20:38
59-річний Міура вперше за майже 4 роки забив гол
Казуйосі Міура
kyodonews.net

Японський ветеран Казуйосі Міура відзначився голом за Фукусіму Юнайтед у віці 59 років. Його команда розгромила Івакі Фуракаву 7:0 в матчі за вихід у Кубок Імператора.

Міура вийшов у основі своєї команди, а на 52-й хвилині зробив рахунок 5:0. Через три хвилини ветерана замінили.

Для Міури цей гол став першим за майже чотири роки. Попереднього разу він забивав за Атлетіко Сузуку в 29 турі другого дивізіону чемпіонату Японії проти Осаки.

У поточному сезоні Міура провів уже 6 матчів за Фукусіму, де він виступає на правах оренди з Йокогами. Нещодавно орендну угоду продовжили до кінця червня 2027 року.

Для Міури поточний сезон є 41-м у професійному футболі. Кар'єра Казуйосі унікальна. У 15-річному віці він перебрався в академію бразильського Сантоса, за який і дебютував на професійному рівні. Виступав за низку інших бразильських клубів.

У 1990 році повернувся в Японію, де швидко став зіркою. В Європі виступав за Дженоа та Динамо Загреб.

Міура посідає друге місце в списку бомбардирів збірної Японії за всю історію з 55 голами в 89 іграх, поступаючись лише Кунішіге Камамото, який забив 75 голів у 76 матчах.

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