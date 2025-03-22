Голанд – про 115 звинувачень Манчестер Сіті: Ні, я не боюсь наслідків

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд висловився про 115 звинувачень на адресу клубу у фінансових правопорушеннях.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Звісно, я не боюсь жодних наслідків. Я б не підписував новий контракт на 9,5 років. Я вже 300 разів казав, чому я це зробив. Я поспілкувався з клубом, у мене залишилось добре враження – ось чому я поставив свій підпис", – розповів Голанд.

Окрім того, форвард прокоментував невдалий сезон у виконанні "містян".

"Ви не можете вигравати титул щороку. Тепер наше завдання – фінішувати у зоні Ліги чемпіонів та виграти Кубок Англії", – резюмував норвежець.

У поточному сезоні на рахунку Голанда 29 голів і 4 асисти в 39 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах.

Нагадаємо, у серпні 2024 року стало відомо, що в справі проти Манчестер Сіті зафіксовано факти 115 можливих порушень правил АПЛ. У розслідувані вказано, що "містяни" порушили фінансові правила Прем'єр-ліги у період із 2009 до 2018 року.

Раніше повідомлялось, що футболіст може залишити "містян" вже цього літа.