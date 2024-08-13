115 можливих фінансових порушень. Манчестер Сіті загрожує виліт із АПЛ

Чемпіону Англії Манчестер Сіті загрожує виліт із АПЛ через порушення фінансових правил.

Про це повідомляє британська газета The Times,

Як повідомляє джерело, що у справі зафіксовано факти 115 можливих порушень правил Прем'єр-ліги з боку керівництва клуба. У розслідувані вказано, що "містяни" порушили фінансові правила Прем'єр-ліги у період із 2009 до 2018 року.

Манчестер Сіті не надавав повну інформацію про зарплату колишнього тренера Роберто Манчіні, а також замовчував деталі зарплати деяких гравців.

Слухання у справі розпочнуться у вересні. Вердикт, скоріше за все, буде винесений на початку наступного року.

Якщо суд визнає клуб винним, то команда може бути оштрафованою. Найгіршим результатом може стати дискваліфікація із АПЛ та конфіскація титулів, які буди здобуті у період з 2009 по 2018 рік. За цей час Манчестер Сіті 4 рази ставав чемпіоном, стільки ж разів здобував перемогу у Кубку ліги, тричі ставав переможцем Суперкубку Англії та 2 рази перемагав у Кубку Англії.

Нагадаємо, колектив Пепа Гвардіоли вдало почав сезон, вигравши Суперкубок Англії. Манчестер Сіті по пенальті обіграв Манчестер Юнайтед.