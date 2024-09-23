Голанд зрівнявся з Роналду та побив черговий рекорд АПЛ

Норвезький нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд зрівнявся з форвардом Аль-Насра Кріштіану Роналду за найменшою кількістю матчів, яка потрібна для забиття 100 голів за клуб з п'яти найсильніших чемпіонатів Європи (Англія, Іспанія, Франція, Німеччина, Італія) – 105.

Про це повідомляє статистичний портал Squawka.

Зазначимо, що вчора, 22 вересня, Голанд відкрив рахунок у грі з Арсеналом у межах 5 туру Англійської Прем'єр-ліги (2:2), цей гол став для норвежця сотим у футболці "містян".

Також Ерлінг Голанд побив свій же спільний рекорд з Міком Куїном. Норвезькому футболісту знадобилася найменша кількість ігор в АПЛ, щоб забити 10 голів (5 матчів),

Загалом на рахунку Голанда 73 голи в 71 матчі Англійської Прем'єр-ліги, форвард вже вийшов на третє місце в списку найкращих бомбардирів Манчестер Сіті в історії.

Another game and another record for Erling Haaland. 🤖



The Norwegian broke the record that he already jointly shared with Mick Quinn for the fewest games needed in a single Premier League season to score 10 goals (5 games).



It was also his 100th goal for Man City, equalling… pic.twitter.com/UbNkwL9ymy — Squawka (@Squawka) September 22, 2024

Нагадаємо, минулого сезону Ерлінг провів 45 матчів, де відзначився 38 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює форварда у 180 мільйонів євро.