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Голанд зрівнявся з Роналду та побив черговий рекорд АПЛ

Станіслав Лисак — 23 вересня, 11:05
Голанд зрівнявся з Роналду та побив черговий рекорд АПЛ
AFP

Норвезький нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд зрівнявся з форвардом Аль-Насра Кріштіану Роналду за найменшою кількістю матчів, яка потрібна для забиття 100 голів за клуб з п'яти найсильніших чемпіонатів Європи (Англія, Іспанія, Франція, Німеччина, Італія) – 105.

Про це повідомляє статистичний портал Squawka.

Зазначимо, що вчора, 22 вересня, Голанд відкрив рахунок у грі з Арсеналом у межах 5 туру Англійської Прем'єр-ліги (2:2), цей гол став для норвежця сотим у футболці "містян".

Також Ерлінг Голанд побив свій же спільний рекорд з Міком Куїном. Норвезькому футболісту знадобилася найменша кількість ігор в АПЛ, щоб забити 10 голів (5 матчів),

Загалом на рахунку Голанда 73 голи в 71 матчі Англійської Прем'єр-ліги, форвард вже вийшов на третє місце в списку найкращих бомбардирів Манчестер Сіті в історії.

Нагадаємо, минулого сезону Ерлінг провів 45 матчів, де відзначився 38 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює форварда у 180 мільйонів євро.

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