Повторив рекорд Роналду: Голланд відзначився 100-м голом за Манчестер Сіті
Ерлінг Голанд
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Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відзначився голом у матчі проти Арсенала в чемпіонаті Англії, який для нього став 100-м за клуб.
Про це повідомляє TNT Sports.
Норвезький форвард досяг показника у 100 голів за 105 матчів за Сіті у всіх турнірах. За цим показником він повторив рекорд Кріштіану Роналду, який забив 100 голів у перших 105 матчах за мадридський Реал.
Напередодні Голанд встановив рекорд АПЛ за кількістю забитих голів за 4 тури чемпіонату.
Нагадаємо, минулого сезону Ерлінг провів 45 матчів, де відзначився 38 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює форварда у 180 мільйонів євро.