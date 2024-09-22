Повторив рекорд Роналду: Голланд відзначився 100-м голом за Манчестер Сіті

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відзначився голом у матчі проти Арсенала в чемпіонаті Англії, який для нього став 100-м за клуб.

Про це повідомляє TNT Sports.

Норвезький форвард досяг показника у 100 голів за 105 матчів за Сіті у всіх турнірах. За цим показником він повторив рекорд Кріштіану Роналду, який забив 100 голів у перших 105 матчах за мадридський Реал.

Напередодні Голанд встановив рекорд АПЛ за кількістю забитих голів за 4 тури чемпіонату.

Erling Haaland equals Cristiano Ronaldo's record of 100 goals in his first 105 appearances for a single club 🇳🇴🤝🇵🇹 pic.twitter.com/DfN2uPwXsr — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 22, 2024

Нагадаємо, минулого сезону Ерлінг провів 45 матчів, де відзначився 38 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює форварда у 180 мільйонів євро.