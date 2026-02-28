Борнмут розписав мирову із Сандерлендом у 28 турі АПЛ
У суботу, 28 лютого, відбулися матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.
У першій зустрічі ігрового дня Борнмут вдома розписав мирову із Сандерлендом. На гол 20-річного іспанського нападника Еліезера Маєнда "вишні" відповіли влучним ударом від Еванілсона.
Чемпіонат Англії – АПЛ
28 тур, 28 лютого
Борнмут – Сандерленд 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 18 Елієзер, 1:1 – 64 Еванілсон
17:00 Бернлі – Брентфорд
17:00 Ліверпуль – Вест Гем
17:00 Ньюкасл Юнайтед – Евертон
19:30 Лідс – Манчестер Сіті
Нагадаємо, тур стартував напередодні матчем між Вулвергемптоном та Астон Віллою.