Борнмут розписав мирову із Сандерлендом у 28 турі АПЛ

У суботу, 28 лютого, відбулися матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

У першій зустрічі ігрового дня Борнмут вдома розписав мирову із Сандерлендом. На гол 20-річного іспанського нападника Еліезера Маєнда "вишні" відповіли влучним ударом від Еванілсона.

Чемпіонат Англії – АПЛ

28 тур, 28 лютого

Борнмут – Сандерленд 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Елієзер, 1:1 – 64 Еванілсон

17:00 Бернлі – Брентфорд

17:00 Ліверпуль – Вест Гем

17:00 Ньюкасл Юнайтед – Евертон

19:30 Лідс – Манчестер Сіті

Нагадаємо, тур стартував напередодні матчем між Вулвергемптоном та Астон Віллою.