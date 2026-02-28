Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Борнмут розписав мирову із Сандерлендом у 28 турі АПЛ

Олександр Булава — 28 лютого 2026, 16:30
Борнмут розписав мирову із Сандерлендом у 28 турі АПЛ

У суботу, 28 лютого, відбулися матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

У першій зустрічі ігрового дня Борнмут вдома розписав мирову із Сандерлендом. На гол 20-річного іспанського нападника Еліезера Маєнда "вишні" відповіли влучним ударом від Еванілсона.

Чемпіонат Англії – АПЛ
28 тур, 28 лютого

Борнмут – Сандерленд 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Елієзер, 1:1 – 64 Еванілсон

17:00 Бернлі – Брентфорд

17:00 Ліверпуль – Вест Гем

17:00 Ньюкасл Юнайтед – Евертон

19:30 Лідс – Манчестер Сіті

Нагадаємо, тур стартував напередодні матчем між Вулвергемптоном та Астон Віллою.

Чемпіонат Англії, АПЛ

Чемпіонат Англії, АПЛ

Вулвергемптон сенсаційно здолав Астон Віллу у стартовому матчі 28 туру АПЛ
Зірка АПЛ отримав три відзнаки від Книги рекордів Гіннеса
FA наклала значні штрафи на два клуби АПЛ, які влаштували масову сутичку в матчі 24 туру першості
Гол Шешко приніс Манчестер Юнайтед перемогу над Евертоном Миколенка в АПЛ
Миколенко вперше в сезоні не потрапив до стартового складу Евертона на матч АПЛ

Останні новини