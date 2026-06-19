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Гравець Університаті: Шкода, що з Динамо гратимемо не в Києві – прекрасному місті з чудовим стадіоном

Руслан Травкін — 19 червня 2026, 20:02
Гравець Університаті: Шкода, що з Динамо гратимемо не в Києві – прекрасному місті з чудовим стадіоном
Александр Кіпчу
digisport.ro

Ветеран Університаті (Клуж) Александр Кіпчу поділився враженнями від жеребкування 1 раунду кваліфікації Ліги Європи, яке звело його команду з київським Динамо.

Його слова передає Digisport.ro.

"Динамо" (Київ)? Ми зустрічалися з ними в Лізі Європи разом із ФКСБ (сезон-2014/15 – прим.), також грали з ними багато товариських матчів у Марбельї. Безумовно, вони є фаворитами у матчі з нами, але й ми підняли свій рівень, тож, гадаю, у нас вийде гарна подвійна зустріч з українцями".

37-річний захисник додав, що його клуб буде боротися, а також висловив сум, що поєдинок між командами пройде не в Києві.

"Ми будемо відстоювати свою честь до останнього. Шкода, що матч не відбудеться в Києві – прекрасному місті з чудовим стадіоном, але така ситуація, їдемо до Польщі.

Добре, що це недалеко, і приїде багато наших уболівальників. Сподіваюся, ми відвеземо їх до Салонік (переможець пари Динамо – Університетя зіграє проти ПАОКа в наступному етапі – прим.), під сонце".

Нагадаємо, матчі між Динамо та Університатею відбудуться 9 і 16 липня.

Динамо Київ Університатя

Університатя

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