Гравець Університаті: Шкода, що з Динамо гратимемо не в Києві – прекрасному місті з чудовим стадіоном

Ветеран Університаті (Клуж) Александр Кіпчу поділився враженнями від жеребкування 1 раунду кваліфікації Ліги Європи, яке звело його команду з київським Динамо.

Його слова передає Digisport.ro.

"Динамо" (Київ)? Ми зустрічалися з ними в Лізі Європи разом із ФКСБ (сезон-2014/15 – прим.), також грали з ними багато товариських матчів у Марбельї. Безумовно, вони є фаворитами у матчі з нами, але й ми підняли свій рівень, тож, гадаю, у нас вийде гарна подвійна зустріч з українцями".

37-річний захисник додав, що його клуб буде боротися, а також висловив сум, що поєдинок між командами пройде не в Києві.

"Ми будемо відстоювати свою честь до останнього. Шкода, що матч не відбудеться в Києві – прекрасному місті з чудовим стадіоном, але така ситуація, їдемо до Польщі. Добре, що це недалеко, і приїде багато наших уболівальників. Сподіваюся, ми відвеземо їх до Салонік (переможець пари Динамо – Університетя зіграє проти ПАОКа в наступному етапі – прим.), під сонце".

Нагадаємо, матчі між Динамо та Університатею відбудуться 9 і 16 липня.