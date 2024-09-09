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Переможний гол Модрича зі штрафного в огляді матчу Ліги націй Хорватія – Польща

Станіслав Лисак — 9 вересня, 07:27
Переможний гол Модрича зі штрафного в огляді матчу Ліги націй Хорватія – Польща
Getty Images

Збірна Хорватії здобула мінімальну перемогу над Польщею в межах 2 туру Ліги націй УЄФА.

Переможним голом відзначився 39-річний капітан "шашкових" Лука Модрич.

Огляд матчу

Ліга націй УФЄА-2024/25
2 тур, Ліга А, Група 1

Хорватія — Польща 1:0 (0:0)

Гол: Модрич 52

Раніше Україна програла Албанії в стартовому турі Ліги націй, а збірна Грузії сенсаційно розбила Чехію, яка була головною фавориткою на перемогу у квартеті.

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Наступний матч підопічних Сергія Реброва відбудеться завтра, 10 вересня. Україна зустрінеться з Чехією, початок – о 21:45. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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