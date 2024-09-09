Переможний гол Модрича зі штрафного в огляді матчу Ліги націй Хорватія – Польща
Getty Images
Збірна Хорватії здобула мінімальну перемогу над Польщею в межах 2 туру Ліги націй УЄФА.
Переможним голом відзначився 39-річний капітан "шашкових" Лука Модрич.
Огляд матчу
Ліга націй УФЄА-2024/25
2 тур, Ліга А, Група 1
Хорватія — Польща 1:0 (0:0)
Гол: Модрич 52
Раніше Україна програла Албанії в стартовому турі Ліги націй, а збірна Грузії сенсаційно розбила Чехію, яка була головною фавориткою на перемогу у квартеті.
Наступний матч підопічних Сергія Реброва відбудеться завтра, 10 вересня. Україна зустрінеться з Чехією, початок – о 21:45. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.