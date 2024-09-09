Франція зіграє з Бельгією, Румунія під керівництвом Луческу з Литвою у 2 турі Ліги націй
Сьогодні, 9 вересня, відбудеться вісім матчів другого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.
Збірна Франції зустрінеться з Бельгією, Ізраїль прийматиме Італію, а також Румунія під керівництвом екстренера Шахтаря та Динамо Мірчі Луческу зіграє проти Литви.
Ліга A
21:45. Ізраїль – Італія
21:45. Франція – Бельгія
Ліга B
21:45. Норвегія – Австрія
21:45. Словенія – Казахстан
21:45. Туреччина – Ісландія
21:45. Чорногорія – Вельс
Ліга C
19:00. Кіпр – Косово
21:45. Румунія – Литва
Раніше Україна програла Албанії в стартовому турі Ліги націй, а збірна Грузії сенсаційно розбила Чехію, яка була головною фавориткою на перемогу у квартеті.
Наступний матч підопічних Сергія Реброва відбудеться завтра, 10 вересня. Україна зустрінеться з Чехією, початок – о 21:45. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.