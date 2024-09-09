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Франція зіграє з Бельгією, Румунія під керівництвом Луческу з Литвою у 2 турі Ліги націй

Станіслав Лисак — 9 вересня, 07:04
Франція зіграє з Бельгією, Румунія під керівництвом Луческу з Литвою у 2 турі Ліги націй

Сьогодні, 9 вересня, відбудеться вісім матчів другого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Збірна Франції зустрінеться з Бельгією, Ізраїль прийматиме Італію, а також Румунія під керівництвом екстренера Шахтаря та Динамо Мірчі Луческу зіграє проти Литви.

Ліга націй сезону-2024/25
2 тур, 9 вересня

Ліга A

21:45. Ізраїль – Італія

21:45. Франція – Бельгія

Ліга B

21:45. Норвегія – Австрія

21:45. Словенія – Казахстан

21:45. Туреччина – Ісландія

21:45. Чорногорія – Вельс

Ліга C

19:00. Кіпр – Косово

21:45. Румунія – Литва

Раніше Україна програла Албанії в стартовому турі Ліги націй, а збірна Грузії сенсаційно розбила Чехію, яка була головною фавориткою на перемогу у квартеті.

Наступний матч підопічних Сергія Реброва відбудеться завтра, 10 вересня. Україна зустрінеться з Чехією, початок – о 21:45. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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