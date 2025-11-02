Голу Мессі не вистачило: Інтер Маямі програв Нешвіллу у другому матчі плейоф МЛС

Сьогодні, 2 листопада, в межах 1/8 фіналу плейоф МЛС відбувся другий матч серії між Нешвіллом та Інтер Маямі.

Після перемоги у першому поєдинку (3:1) колектив з Флориди сподівався закрити серію та пройти до наступного раунду успішним виїздом, але не склалося.

Господарі поля володіли ініціативою у першому таймі, що допомогло їм двічі вразити ворота суперника. Спочатку ексфорвард Ноттінгем Форест та Борнмута Сем Саррідж реалізував пенальті, який він сам і заробив.

А голом у роздягальню відзначився Джошуа Бауер – він краще за всіх розібрався із ситуацією у штрафному майданчику під час кутового.

Після перерви гості перехопили ініціативу у намаганнях відігратися. Вони змогли скоротити відставання до мінімуму, але зробили це запізно. Лише на 89-й хвилині Ліонель Мессі з меж штрафної пробив точно в ближню "дев'ятку".

Суддя зафіксував перемогу Нешвілла з рахунком 2:1, яка відновила паритет у серії до двох виграних матчів.

МЛС – плейоф

1/8 фіналу, другий матч, 2 листопада

Нешвілл – Інтер Маямі 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 9 Саррідж (пенальті), 2:0 – 45 Бауер, 2:1 – 89 Мессі.

Таким чином, переможець серії та учасник 1/4 фіналу плейоф визначиться у Форт-Лендейлі 8 листопада. Гра розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі сподівається зіграти за збірну Аргентини на наступному чемпіонаті світу-2026.