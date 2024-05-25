Дженоа — Болонья 2:0: огляд матчу Серії А
— 25 травня, 10:54
Дженоа перемогла Болонью в останньому 38 турі чемпіонату Італії.
Чемпіонат Італії — Серія А
38 тур, 24 травня
Голи: 1:0 - 13 Малиновський, 2:0 - 59 Вітінья
Український півзахисник Дженоа Русла Малиновський вперше з лютого вийшов у стартовому складі та відзначився голом. Для нього цей м'яч став четвертим у сезоні-2023/24 Серії А. Його замінили на Кевіна Стротмана на 63 хвилині.
Ця перемога залишає "грифонів" на 11 місці. А ось Болонья опускається на 4 сходинку. Команда вперше в історії кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, раніше Фіорентина з шаленим камбеком здолала Кальярі.