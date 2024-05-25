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Дженоа — Болонья 2:0: огляд матчу Серії А

— 25 травня, 10:54
Дженоа — Болонья 2:0: огляд матчу Серії А

Дженоа перемогла Болонью в останньому 38 турі чемпіонату Італії.

Чемпіонат Італії — Серія А
38 тур, 24 травня

Дженоа — Болонья 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Малиновський, 2:0 - 59 Вітінья

Український півзахисник Дженоа Русла Малиновський вперше з лютого вийшов у стартовому складі та відзначився голом. Для нього цей м'яч став четвертим у сезоні-2023/24 Серії А. Його замінили на Кевіна Стротмана на 63 хвилині.

Ця перемога залишає "грифонів" на 11 місці. А ось Болонья опускається на 4 сходинку. Команда вперше в історії кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше Фіорентина з шаленим камбеком здолала Кальярі.

Болонья Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

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