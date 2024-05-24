Дженоа з голом Малиновського перемогла Болонью в останньому турі Серії А

Дженоа перемогла Болонью в останньому 38 турі італійської Серії А.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Перший гол вже на 13 хвилині забив українець Руслан Малиновський. А крапку в матчі поставив Вітінья у середині другого тайму.

Зазначимо, що Руслана замінили на Кевіна Стротмана на 63 хвилині.

Чемпіонат Італії — Серія А

38 тур, 24 травня

Дженоа — Болонья 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Малиновський, 2:0 - 59 Вітінья

Ця перемога залишає "грифонів" на 11 місці. А ось Болонья опускається на 4 сходинку. Команда вперше в історії кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше Фіорентина з шаленим камбеком здолала Кальярі.