Шалений камбек із голом на 103-й хвилині: Фіорентина здолала Кальярі в 38 турі Серії А

Фіорентина здобула мінімальну перемогу над Кальярі в межах 38 туру італійської Серії А.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь "фіалок". Переможний гол забив Артур Мело з пенальті на 103-й хвилині зустрічі.

Чемпіонат Італії — Серія А

38 тур, 23 травня

Кальярі — Фіорентина 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Бонавентура, 1:1 - 64 Дейола, 2:1 85 Мутандва, 2:2 - 89 Гонсалес, 2:3 - 90+13 Мело

Для "червоно-синіх" нинішній сезон завершено. Підопічні Клаудіо Раньєрі, який прийняв рішення завершити тренерську кар'єру, зберегли прописку в Серії А на наступний сезон.

Фіорентина, яка в середу, 29 травня зіграє в фіналі Ліги конференцій проти Олімпіакоса, наразі знаходиться на восьмій сходинці турнірної таблиці з 57 очками в активі.

"Фіалки" проведуть перенесений матч 29-го туру Серії А проти Аталанти. Поєдинок відбудеться 2 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.