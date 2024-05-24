Результативне повернення: Малиновський забив за Дженоа в останньому турі Серії А

Український півзахисник Дженоа результативно повернувся у стартовий склад Дженоа.

В останньому матчі сезону Серії А проти Болоньї українець вже на 13-ій хвилині завдав більярдного удару і вивів свою команду вперед.

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Нагадаємо, Руслан пропустив 6 матчів через травму, а в останньому вийшов на заключні 10 хвилин. Він вперше з'явився у старті з лютого 2024 року.

Для Малиновського це 4 гол та 6 результативна дія загалом у сезоні.