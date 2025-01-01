Жезус не програв жодного матчу АПЛ, у якому він забив гол

Форвард Арсенала Габріел Жезус залишається непереможним у тих матчах Англійської Прем'єр-ліги, у яких він відзначився голом.

Про це досягнення 27-річного бразильця повідомляє ESPN.

Останнім подібним прикладом став поєдинок 19 туру АПЛ проти Брентфорда (3:1). У ньому форвард забив гол у першому таймі, чим зрівняв рахунок.

Тепер, за інформацією джерела, на рахунку Жезуса 62 матчі, у яких він забив та не програв.

Всього ж Габріел провів у чемпіонаті Англії 228 ігор, у яких він відзначився 76 голами та 42 результативними передачами.

Нагадаємо, що Габріел Жезус перейшов до Арсенала влітку 2022 року. Його трансфер з Манчестер Сіті обійшовся "канонірам" у 52,2 мільйона євро.

Раніше з'явилася інформація, що лондонський клуб розглядає варіант із придбанням голкіпера Аталанти, яка лідирує в італійській Серії А.