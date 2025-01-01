Арсенал Зінченка переграв Брентфорд Ярмолюка у першому матчі АПЛ в 2025 році

У середу, 1 січня, програму 19 туру Англійської Прем'єр-ліги закривали Брентфорд та Арсенал.

Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі "бджіл", у той час як Олександр Зінченко залишився у запасі "канонірів". Команда 20-річного українця більш впевнено розпочала цей поєдинок і саме вона відкрила рахунок.

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На 13-й хвилині Бріан Мбемо отримав м'яч на фланзі, змістився в центр та пробив у ближній кут. Давід Райя не зміг врятувати гостей.

Команда Зінченка зуміла відігратися ще до перерви. Після того, як гравці Брентфорда дуже довго не могли вибити м'яч з власного штрафного майданчика, справа дійшла до дальнього удару, який Марк Флеккен відбив. Але з добиванням від Габріела Жезуса голкіпер не впорався.

Ключовим часом у матчі, як з'ясувалося, став старт другої половини, коли Арсенал за кілька хвилин забив два голи.

Спочатку знову зіграв стандарт: після кутового та невеликого сумбуру Мікель Меріно зблизька вразив ворота, після чого Габріель Мартінеллі збільшив перевагу своєю команди влучним ударом у дальній кут.

Після цього гра трохи заспокоїлася, що призвело до малої кількості моментів. До фінального свистка жодна зі сторін не змогла змінити рахунок.

Ярмолюк знову провів повний матч, проте не відзначився яскравими моментами. Зінченко з'явився на полі вже у доданий до другого тайму час, замінивши Габріела Жезуса.

Чемпіонат Англії – АПЛ

19 тур, 1 січня

Бренфторд – Арсенал 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – Мбемо 13, 1:1 – Жезус 29, 1:2 – Меріно 50, 1:3 – Мартінеллі 53.

Бренфторд: Флеккен – Расмуссен, Коллінз, ван ден Берг (Кім 75), Льюїс-Поттер – Янельт, Нергор (Єнсен 75), Ярмолюк, Дамсгор (Магома 75) – Мбемо, Вісса (Шаде 75).

Арсенал: Райя – Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі (Льюїс-Скеллі 78) – Едегор (Жоржиньо 88), Парті, Меріно (Райс 78) – Нванері (Троссар 78), Жезус (Зінченко 90+2), Мартінеллі.

Попередження: Нергор – Тімбер, Калафіорі.

Завдяки цій перемозі Арсенал повернувся на друге місце в таблиці АПЛ, відстаючи від Ліверпуля на 6 очок. У мерсисайдців є ще гра в запасі.

Брентфорд у свою чергу залишився дванадцятим з 24 очками в активі.

Раніше стало відомо, що кіберспортивна команда Олександра Зінченка Passion UA втратила гравця, який виступав за неї останні півтора роки.