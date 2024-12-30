Арсенал націлився на голкіпера Аталанти

Лондонський Арсенал проявляє інтерес до голкіпера Аталанти Марко Карнесеккі. Трансфер можливий влітку 2025 року.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

При цьому Аталанта хоче отримати за свого гравця 50 мільйонів євро і не збирається відпускати 24-річного воротаря за меншу суму. Окрім Арсенала, на гравця також претендує ПСЖ.

Контракт Карнесеккі з Аталантою розрахований до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро. У поточному сезоні італієць взяв участь у 23 матчах Аталанти в усіх турнірах, пропустивши у них 24 голи та 9 разів відстоявши "на нуль".

Раніше повідомлялося про те, що до шортлиста Арсенала на січневе трансферне вікно входять Рандаль Коло Муані, Браян Мбемо та Мохамед Кудус.