Арсенал відсторонив Габріела Жезуса від тренувань із командою

Бразильський форвард Габріел Жезус відсторонений від тренувань із лондонським Арсеналом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Це пов'язано з кількістю гравців у складі команди", – пояснив це рішення головний тренер Арсенала Мікель Артета.

Контракт Габріела Жезуса з Арсеналом діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 17 мільйонів євро.

Вже тривалий час інтерес до 29-річного бразильця проявляє Наполі. Напередодні повідомлялося про те, що Арсенал готовий включити Жезуса в угоду з придбання форварда Атлетико Мадрид Хуліана Альвареса.

Бразильський форвард виступає за Арсенал з літа 2022 року. Сумарно за цей час провів 123 матчі в усіх турнірах, відзначившись у них 32 голами та 22 асистами.