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Арсенал може запропонувати Атлетико Дьокереша в обмін на Альвареса

Олег Дідух — 27 серпня 2026, 17:55
Арсенал може запропонувати Атлетико Дьокереша в обмін на Альвареса
Хуан Альварес
Getty Images

Арсенал може включити нападника збірної Швеції Віктора Дьокереша в можливу угоду з придбання форварда Атлетико Мадрид Хуліана Альвареса.

Про це повідомляє The Independent.

Чемпіони Англії готові запропонувати Атлетико за Альвареса гроші, а також своїх форвардів – Габріела Жезуса та Віктора Дьокереша чи навіть обох одразу. Іспанський клуб оцінює свого гравця у 128 мільйонів фунтів, і Арсенал сподівається знизити ціну за рахунок включення в угоду гравців.

Раніше в Атлетико заявили, що не продадуть Альвареса в Барселону, хоча каталонці є пріоритетним варіантом для самого гравця. Таким чином, Арсенал залишається єдиним реальним шансом аргентинця змінити клуб цього літа.

Нагадаємо, що Альварес виступає за "матрацників" із літа 2024 року. Він провів за іспанську команду 104 поєдинки, в яких забив 47 голів та віддав 17 асистів.

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