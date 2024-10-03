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Гоффенгайм запросив на матч проти Динамо тисячу українських уболівальників

Олексій Мурзак — 3 жовтня, 18:51
Гоффенгайм запросив на матч проти Динамо тисячу українських уболівальників

Німецький Гоффенгайм запросив на сьогоднішній матч проти київського Динамо в межах Ліги Європи одну тисячу українських уболівальників, в першу чергу – це сім'ї з дітьми.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

"Для нас було важливо, щоб на цій грі було багато українців на стадіоні. Ми знаємо, що останнім часом сюди, в наш регіон, приїхало набагато більше людей, яким, сподіваюся, сподобається тут зміна обстановки та вечір", – сказав керівник медіа-менеджменту клубу Костянтин Крюгер.

Нагадаємо, головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський визначився зі стартовим складом на матч 2 туру Ліги Європи сезону-2024/25 проти Гоффенгайма. Зустріч розпочнеться о 19:45.

Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Гоффенгайм Динамо Київ Ліга Європи-2024/25

Гоффенгайм

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