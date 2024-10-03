Динамо оголосило склад на матч Ліги Європи проти Гоффенгайма

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський визначився зі стартовим складом на матч 2 туру Ліги Європи сезону-2024/25 проти Гоффенгайма.

Про це повідомляє УЄФА.

Стартовий склад

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак, Бражко, Михайленко, Шапаренко, Волошин, Кабаєв, Ванат.

Зазначимо, що матч Гоффенгайм – Динамо відбудеться сьогодні, 3 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, у попередньому турі кияни розгромно поступилися Лаціо (0:3). Напередодні головний тренер столичного колективу Олександр Шовковський розповів, що у матчі проти Гоффенгайма не зіграють двоє лідерів команди.