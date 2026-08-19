Захисник Шахтаря перебуває за крок до переходу в іспанський клуб

Грузинський захисник донецького Шахтаря Гіоргі Гочолейшвілі може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє Radio Cádiz.

За інформацією джерела, 25-річний гравець перебуває за крок до переходу в Кадіс, який виступає у Сегунді.

Зазначено, що це буде оренда, сума якої складає приблизно 200 тисяч євпо. Угода також включає опцію викупу, яка стає обов'язковою у разі виходу команди до Ла Лігу та проведення певної кількості матчів.

Кадіс також матиме право скористатися цією опцією, якщо вважатиме це за необхідне. Потенційна ціна викупу становить 3,5 мільйонів євро.

Сезон-2025/26 Гіоргі провів у оренді в Гамбургу, проте німецький клуб вирішив не активізовувати опцію викупу.

Гочолейшвілі став гравцем Шахтаря в січні 2023 року. Гамбург орендував грузинського оборонця у серпні минулого року. У минулому сезоні він зіграв 27 матчів, записавши до свого активу 1 асист.

Його контракт з Шахтарем розрахований до кінця грудня 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 2 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Гочолейшвілі цікавиться Панатінаїкос.