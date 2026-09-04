Виключення із заявки або розірвання оренди: саудівський журналіст розкрив долю Бондаренка в Аль-Ахлі

Саудівський журналіст Халід аз-Захрані повідомив, що Аль-Ахлі може достроково попрощатися із українським півзахисником Артемом Бондаренком.

Про це він написав у своєму профілі в соцмережі Х.

Саудівський клуб розглядає дострокове розірвання орендної угоди з гравцем донецького Шахтаря або виключення легіонера із заявки команди на місцевий чемпіонат.

"У клубі Аль-Ахлі тривають серйозні та вирішальні обговорення щодо майбутнього українця Артема Бондаренка – розглядається або дострокове розірвання його оренди, або виключення гравця із заявки на чемпіонат. До консультацій залучено юридичний відділ клубу", – написав аз-Захрані.

Така інформація з'явилася після того, як клуб із Джидди звільнив спортивного директора Руї Педру через трансферну політику. Зокрема, це стосується оренди Бондаренка, яка розрахована до кінця поточного сезону-2026/27.

Цікаво, що журналіст Саша Тавольєрі розповів, що Аль-Ахлі дав Артему вдвічі більшу зарплату, аніж вимагав сам футболіст. Мова йде про 2,5 мільйона євро на рік, тоді як Артем хотів заробляти 1,3 мільйона.

Відзначимо, що Бондаренко вже встиг дебютувати за нову команду. Сталося це 29 серпня у виїзному поєдинку проти Аль-Холуда (поразка 1:3), у якому він відіграв 87 хвилин. Після чого Артем вже не потрапив у заявку свого клубу на наступну гру проти Аль-Хіляль (фіаско 0:3).