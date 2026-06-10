Мілан визначився з новим тренером: сторони вже обговорюють потенційні трансфери

Колишній наставник Крістал Пелес Олівер Гласнер узгодив контракт із Міланом.

Про це повідомляє Даніеле Лонго.

Журналіст заявив, що сторони домовились про угоду на два сезони з опцією продовження ще на один рік. Фахівець зароблятиме близько чотирьох мільйонів євро.

Інсайдер також розповів, що австрійський тренер уже обговорює з керівництвом "росонері" потенційні трансфери. Наставник хотів би запросити до команди, зокрема, двох своїх колишніх підопічних.

"Зараз усе йде до того, що новим тренером стане саме Олівер Гласнер. На сьогодні в мене майже немає сумнівів щодо цього, і я був би дуже здивований, якби ситуація раптом змінилася. Між сторонами вже розпочалося обговорення ідей щодо складу. Гласнер хоче зрозуміти, на кого можна робити ставку, які позиції потребують підсилення та з ким клуб, можливо, буде готовий попрощатися. Його футбол передбачає трійку захисників і зовсім іншу побудову атаки, тож саме попереду Мілану найбільше потрібна cвіжа кров. Серед нападників Гласнер згадав Жана-Філіпа Матета. Це один із профілів, який йому подобається. Також йому дуже хотілося б знову попрацювати з Ісмаїлою Сарром, але на сьогодні цей варіант виглядає дуже складним для реалізації. У захисті серед можливих імен фігурують Андреас Крістенсен та Давід Алаба", – розповів Лонго.

Зазначимо, що Олівер Гласнер очолював Крістал Пелес із лютого 2024 року. Він виграв з "орлами" три трофеї, зокрема, Лігу конференцій у сезоні-2025/26.

Це перші титули для лондонського клубу в історії на найвищому рівні. До цього Крістал Пелес рріумфував тільки в нижчих дивізіонах.