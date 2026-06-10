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Мілан визначився з новим тренером: сторони вже обговорюють потенційні трансфери

Денис Іваненко — 10 червня 2026, 10:14
Мілан визначився з новим тренером: сторони вже обговорюють потенційні трансфери
Олівер Гласнер
ФК Шахтар Донецьк

Колишній наставник Крістал Пелес Олівер Гласнер узгодив контракт із Міланом.

Про це повідомляє Даніеле Лонго.

Журналіст заявив, що сторони домовились про угоду на два сезони з опцією продовження ще на один рік. Фахівець зароблятиме близько чотирьох мільйонів євро.

Інсайдер також розповів, що австрійський тренер уже обговорює з керівництвом "росонері" потенційні трансфери. Наставник хотів би запросити до команди, зокрема, двох своїх колишніх підопічних.

"Зараз усе йде до того, що новим тренером стане саме Олівер Гласнер. На сьогодні в мене майже немає сумнівів щодо цього, і я був би дуже здивований, якби ситуація раптом змінилася. Між сторонами вже розпочалося обговорення ідей щодо складу. Гласнер хоче зрозуміти, на кого можна робити ставку, які позиції потребують підсилення та з ким клуб, можливо, буде готовий попрощатися.

Його футбол передбачає трійку захисників і зовсім іншу побудову атаки, тож саме попереду Мілану найбільше потрібна cвіжа кров. Серед нападників Гласнер згадав Жана-Філіпа Матета. Це один із профілів, який йому подобається. Також йому дуже хотілося б знову попрацювати з Ісмаїлою Сарром, але на сьогодні цей варіант виглядає дуже складним для реалізації. У захисті серед можливих імен фігурують Андреас Крістенсен та Давід Алаба", – розповів Лонго.

Зазначимо, що Олівер Гласнер очолював Крістал Пелес із лютого 2024 року. Він виграв з "орлами" три трофеї, зокрема, Лігу конференцій у сезоні-2025/26.

Це перші титули для лондонського клубу в історії на найвищому рівні. До цього Крістал Пелес рріумфував тільки в нижчих дивізіонах.

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