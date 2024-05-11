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Гірник-Спорт на виїзді здолав Металіст: результати матчів Першої ліги

— 11 травня, 14:23
Гірник-Спорт на виїзді здолав Металіст: результати матчів Першої ліги

Харківський Металіст зазнав поразки від Гірника-Спорт в межах 8 туру другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

Чемпіонат України — Перша ліга

8 тур, група вибування

11 травня

Металіст — Гірник-спорт 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 78 Чідомере, 1:1 - 79 Студенко, 1:2 - 85 Студенко

Сьогодні будуть зіграні ще 4 матчі чемпіонату:

Група "Чемпіонська":

  • 13:00 ФСК Маріуполь — Карпати
  • 14:00 СК Полтава — Кудрівка-Нива

Група "Вибування":

  • 13:30 Поділля — Діназ
  • 14:30 Хуст — Чернігів

Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу. Також напередодні Інгулець розгромив Агробізнес та повернувся в УПЛ.



Гірник Спорт Металіст Чемпіонат України, Перша ліга

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