Гірник-Спорт на виїзді здолав Металіст: результати матчів Першої ліги
— 11 травня, 14:23
Харківський Металіст зазнав поразки від Гірника-Спорт в межах 8 туру другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.
Поєдинок завершився з рахунком 1:2.
Чемпіонат України — Перша ліга
8 тур, група вибування
11 травня
Металіст — Гірник-спорт 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 78 Чідомере, 1:1 - 79 Студенко, 1:2 - 85 Студенко
Сьогодні будуть зіграні ще 4 матчі чемпіонату:
Група "Чемпіонська":
- 13:00 ФСК Маріуполь — Карпати
- 14:00 СК Полтава — Кудрівка-Нива
Група "Вибування":
- 13:30 Поділля — Діназ
- 14:30 Хуст — Чернігів
Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу. Також напередодні Інгулець розгромив Агробізнес та повернувся в УПЛ.
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