Гірник-Спорт на виїзді здолав Металіст: результати матчів Першої ліги

Харківський Металіст зазнав поразки від Гірника-Спорт в межах 8 туру другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

Чемпіонат України — Перша ліга

8 тур, група вибування

11 травня

Металіст — Гірник-спорт 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 78 Чідомере, 1:1 - 79 Студенко, 1:2 - 85 Студенко

Сьогодні будуть зіграні ще 4 матчі чемпіонату:

Група "Чемпіонська":

13:00 ФСК Маріуполь — Карпати

14:00 СК Полтава — Кудрівка-Нива

Група "Вибування":

13:30 Поділля — Діназ

14:30 Хуст — Чернігів

Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу. Також напередодні Інгулець розгромив Агробізнес та повернувся в УПЛ.







