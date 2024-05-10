Інгулець розгромив Агробізнес та повернувся в УПЛ: результати матчів Першої ліги

У п'ятницю, 10 травня, відбулися матчі 8 туру другого етапу Першої ліги.

Інгулець завдяки перемозі над Агробізнесом достроково завоював путівку до Української Прем'єр-ліги. Наразі в їх активі 61 очко та перше місце в турнірній таблиці Першої ліги. Вони вже не опустяться нижче другої сходинки, яке дає пряму путівку в УПЛ.

Нагадаємо, Інгулець вилетів з УПЛ за підсумками сезону-2022/23.

Ще два учасники УПЛ на наступний сезон визначаться через перехідні матчі. У них зіграють 13-14 команди УПЛ та 3 та 4 місця Першої ліги.

Чемпіонат України — Перша ліга

8 тур, "Чемпіонська" група

10 травня

Вікторія — Епіцентр 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Лебеденко, 1:1 - 49 Кравчук

Інгулець — Агробізнес 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Сад, 2:0 - 64 Сітало, 3:0 - 69 П’ятов

Лівий берег — Прикарпаття 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Співаков, 1:1 - 38 Соловйов

Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.