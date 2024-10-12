Мамардашвілі: Я б міг відбити удар Мудрика, якби поле було нормальної якості

Воротар збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі вважає, що стан газону на стадіоні у Познані завадив його команді здобути позитивний результат у матчі проти України.

Його слова цитує Europop.ge.

"Перш за все, ми повинні грати краще. Сьогодні це був не футбол – поле взагалі не дозволяло нам грати. Я не зміг добре стрибнути навіть у момент голу, трави не було, і нога послизнулася, я міг би відбити удар Мудрика", – сказав він.

Голкіпер також визнав, що були й інші недопрацювання з боку команди Сакартвело.

"Я не думаю, що у нас були проблеми з концентрацією, ми всі мали бажання, просто нам не вистачило перемоги. У нас була хороша серія, тому зараз для команди важливо, як повернутися після поразки. На мою думку, ми повинні зберегти цю єдність. Давайте продовжимо разом йти до тієї мети, яка є у кожного грузина", – заявив Мамардашвілі.

Збірна Грузії після трьох матчів лідирує у квартеті, маючи 6 очок. Після екватору змагань "синьо-жовті" розташувалися на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Сакартвело та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.

Напередодні "синьо-жовті" обіграли лідера квартету Грузію. Єдиний гол у поєдинку забив Михайло Мудрик, який був визнаний "Левом матчу". Також вінгер Челсі отримав найвищі оцінки за свій виступ за версією аналітичного видання SofaScore.