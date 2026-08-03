Німеччина хоче прийняти чемпіонат світу 2038 або 2042 років

Німеччина хоче поборотися за право проведення чемпіонату світу з футболу 2038 або 2042 років.

Про це повідомляє The Athletic.

Пріоритетною метою для німців є 2038 рік. Проте через принцип чергування континентів отримати право на проведення ЧС-2038 буде важко: у 2030 році турнір прийматимуть інші європейські країни, Іспанія та Португалія, разом із африканським Марокко. У 2034 році чемпіонат світу пройде в Саудівській Аравії (США).

У лютому поточного року повідомлялося про те, що чемпіонат світу-2038 може пройти в Україні, Польщі, країнах Балтії та Північної Європи.

Нагадаємо, раніше Німеччина приймала чемпіонати світу в 1974 і 2006 роках. ЧС-2006 наразі залишається єдиним, у якому брала участь збірна України. Також Німеччина приймала Євро-2024.