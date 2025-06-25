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Герой Окленда поділився емоціями від забитого голу на клубному ЧС

Володимир Максименко — 25 червня 2025, 08:19
Герой Окленда поділився емоціями від забитого голу на клубному ЧС
Кубок клубного чемпіонату світу
ФІФА

Захисник Окленда Крістіан Грей поділився емоціями від забитого м'яча у ворота Боки Хуніор в матчі третього туру клубного чемпіонату світу, який став єдиним для команди на турнірі.

Слова новозеландця наводить ESPN.

"Це було певною мрією. Я з маленького та далекого містечка, у нас там абсолютно інше середовище. Наш клуб дійсно маленький, але з великим серцем. Сьогодні ми щось отримали від цього турніру і це справедлива винагорода до усіх причетних.

Це була важка поїздка, ми мали важку підготовку, але я радий за хлопців. Ми дуже важко працювали, але знали – нам потрібно забити", – розповів Грей.

Зазначимо, що клуб Окленд є напівпрофесіональним, а його футболісти мають основну роботу. Сам Грей поза футболом працює шкільним учителем фізкультури. 

До того ж клуб здебільшого фінансується пожертвами самих футболістів та не має постійного спонсора.

Груповий етап клубного ЧС Окленд завершив на останньому місці – до нічиєї з Бокою (1:1) новозеландці програли Баварії (0:10) та Бенфіці (0:6).

Напередодні завершився інший матч групи C, в якому Бенфіка з Анатолієм Трубіним переграла німецький гранд.

Сам українець став найкращим гравцем зустрічі за версією ФІФА.

Клубний чемпіонат світу Окленд

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