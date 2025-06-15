Баварія познущалася з Окленда на клубному чемпіонаті світу

Другий матч клубного чемпіонату світу 2025 року наглядно продемонстрував величезний розрив у класі між клубами з Європи та Океанії. Баварія розтрощила новозеландський Окленд Сіті з рахунком 10:0.

При чому, 6 голів чемпіони Німеччини забили ще до перерви. У другому таймі хеттрик оформив Джамал Мусіала.

Клубний чемпіонат світу-2025

Група С, 1 тур

15 червня

Баварія – Окленд Сіті – 10:0 (6:0)

Голи: 1:0 – 6 Коман, 2:0 – 18 Бое, 3:0 – 20 Олісе, 4:0 – 22 Коман, 5:0 – 45 Мюллер, 6:0 – 45+3 Олісе, 7:0 – 68 Мусіала, 8:0 – 73 Мусіала (з пенальті), 9:0 – 84 Мусіала, 10:0 – 89 Мюллер

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу 2025 року стартував в ніч з 14 на 15 червня нульовою нічиєю між Інтером Маямі та Аль-Ахлі.

Окрім Баварії та Окленда, в групі С грають Бенфіка та Бока Хуніорс. Їхній поєдинок відбудеться у вівторок, 17 червня.