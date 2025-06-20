Бенфіка Трубіна розгромила Окленлд на КЧС-2025

Португальська Бенфіка обіграла новозеландський Окленд Сіті у матчі 2 туру групового етапу клубного чемпіонату світу з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0. Дублями відзначились Леандро Баррейро та Анхель Ді Марія, ще по голу в активі Евангелоса Павлідіса й Ренату Санчеша.

Український голкіпер Анатолій Трубін відіграв повний матч, в його активі два сейви.

Зазначимо, що гру переривали майже на дві години через погодні умови.

Клубний чемпіонат світу

2 тур, 20 червня

Бенфіка – Окленд Сіті 6:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+1 Ді Марія, 2:0 – 53 Павлідіс, 3:0 – 63 Санчеш, 4:0 – 76 Баррейро, 5:0 – 78 Баррейро, 6:0 - 90+8 Ді Марія

Нагадаємо, у першому турі Бенфіка зуміла відігратися з 0:2 у матчі проти Бока Хуніорс, а Окленд Сіті зазнав ганебної поразки від Баварії з рахунком 0:10.

Суперники Бенфіки та Окленда по групі – Баварія та Бока Хуніорс свій матч зіграють у ніч з 20 на 21 червня, початок – о 4:00 за київським часом.