Аліссон – про матч з Бешикташем: Дуже щасливий, що Шахтар переміг

Півзахисник донецького Шахтаря Аліссон висловився про перемогу команди над Бешикташем в першому матчі кваліфікації Ліги Європи.

Слова вінгера наводить пресслужба "гірників".

"Передусім я дуже щасливий, що команда перемогла! Гра насправді видалася важкою, її сценарій складався по-різному. Нелегко грати на таких стадіонах у цій атмосфері та з підтримкою на користь суперника. Втім радий, що ми зуміли здобути таку важливу перемогу в контексті боротьби за євроосінь, а також що допоміг команді безпосередньо своїми діями.

Мушу визнати, Бешикташ певною мірою сповільнив наш темп, ми змушені були побігати, шукати епізоди, нагоди між їхніми лініями оборони. Важливо, що нам вдалося доволі швидко відзначитися, а згодом дочекатися моменту, коли опонент втомився. На дистанції ми виявилися фізично сильнішими й витривалішими, і це допомогло здобути підсумковий результат", – розповів Аліссон.

Також бразилець пригадав перший гол у матчі, автором якого став саме він.

"Це був доволі швидкий гол, який став результатом нашої контратакувальної взаємодії. Після цього мені вдалося зміститися в центр, адже в подібних епізодах я завжди намагаюся опинитися на завершальній стадії атаки і пробити. Цього разу вдалося відзначитися важливим м’ячем", – додав хавбек.

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Переможець цієї пари в наступному етапі зіграє проти того, хто програє у парі Рейнджерс – Панатінаїкос.

Нагадаємо, що підопічні Арди Турана пройшли фінський Ільвес на попередній стадії турніру. Після цього "гірники" зіграли лише один товариський поєдинок – несподівано програли словенському Триглаву.