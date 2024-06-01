Судаков — про своє майбутнє: Це питання до Романо

Молодий талант донецького Шахтаря Георгій Судаков уникнув питання про свій майбутній клуб, сказавши, що це варто дізнатись в авторитетного інсайдера Фабріціо Романо.

Такий коментар він дав ютуб-каналу "ВЗБІРНА".

"Де я гратиму в наступному сезоні? В збірній, сподіваюся. Не знаю, це питання не до мене. Це питання до Фабріціо Романо, він більше знає", — сказав гравець.

Нагадаємо, за гравцем стежать клуби Серії А — Наполі та Ювентус. Також інтерес до півзахисника проявляють команди Англійської Прем'єр-ліги, серед яких Челсі, Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Сіті.

Раніше Судаков підписав нову угоду з Шахтарем, яка розрахована до 2028 року. У сезоні-2023/24 він відіграв 33 матчі за донецький клуб в усіх турнірах. На рахунку півзахисника — 8 голів та 2 асисти.