Він давно шукав цього моменту: тренер Бенфіки відреагував на перший гол Судакова у новому сезоні

Головний тренер Бенфіки Марку Сілва оцінив значення гола Георгія Судакова в переможному матчі проти Віторії Гімарайнш – 2:0, наголосивши, що це дуже важливий момент для українського півзахисника.

Слова тренера "орлів" наводить Record.

"Він давно шукав цього моменту. Це не полегшення, але дуже важливий момент для нього", – сказав Сілва.

Тренер наголосив, що м'яч Судакова мав велике значення й для команди, оскільки закріпив її перевагу. Сілва також нагадав, що раніше його часто запитували про голи та результативні передачі українця, а цього разу Георгій забив, отримавши значно менше ігрового часу.

Загалом наставник назвав перемогу Бенфіки заслуженою, проте залишився незадоволеним якістю гри після перерви. За його словами, команда надто часто втрачала м'яч, а заміни допомогли покращити її дії.

Український півзахисник відзначився на 75-й хвилині, невдовзі після виходу на заміну. Це його перший гол у поточному сезоні.